Как понять, что на ваш паспорт взяли кредит

Мошенники могут оформить заём на другого человека, используя его украденные паспортные данные.

Об этом предупредила юрист Мария Яковлева, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Финансы Mail.ru».

По её словам, самым простым способом проверки того, не оформили ли жулики на вас кредит, является запрос вашей кредитной истории. Как объяснила эксперт, она покажет все ссуды, которые были оформлены на вас, включая даты и суммы займов.

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Данную процедуру можно сделать через одно из шести уполномоченных бюро кредитных историй, контакты которых можно найти на официальном сайте Центрального банка России. Никакого единого реестра займов не существует.

При этом, если в вашей кредитной истории обнаружены незнакомые кредиты, следует обратиться в кредитные организации, выдавшие эти кредиты, с требованием предоставить информацию о кредитных договорах и деталях их оформления.

Если факт мошенничества подтвердится, необходимо идти в полицию с заявлением, объяснила юрист. Органы правопорядка проведут расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства преступления и причастные к нему лица.