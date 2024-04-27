Россияне стали чаще интересоваться подработкой

Россияне на 5-7% чаще стали интересоваться подработкой в выходные и праздничные дни, заявил НСН вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян.

Число вакансий с подработками перед майскими праздниками выросло почти в 1,5 раза, следует из апрельского исследования HeadHunter. Дело в том, что многие продолжают работать в выходные, поскольку такой труд оплачивается выше, отмечают «Известия».

Кроме того, увеличивается нагрузка на компании из-за нехватки кадров, и они активно ищут им замену на неполный день.

«Россияне чаще ищут подработку, из года в год эта ситуация не меняется. Понятное дело, что в пандемийные времена с этим были проблемы, но сейчас все восстановилось, мы наблюдаем прирост интересующихся подработкой на 5-7%. Если говорить о сферах, то это туризм, гостиничный сервис, ресторанный бизнес, все, что связано с досугом детей. На юге России также развита подготовка к курортному сезону. На майских праздниках россияне чаще всего подрабатывают аниматорами, гидами, экскурсоводами», - сказал собеседник НСН.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Радиоточкой НСН» заявляла, что в больших городах курьеры зарабатывают больше 200 тысяч рублей, что заставляет молодежь отказываться от интеллектуального труда.