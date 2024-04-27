$91.78-0.2398.03-0.69
Почта

Названы регионы, в которых цена на шашлык самая низкая

Наименьшую сумму за шашлык из мяса птицы в России отдадут жители Адыгеи. Там же наблюдается самая низкая стоимость баранины, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).

Названы регионы, в которых цена на шашлык самая низкая
© globallookpress.com

Также исследования показало, что наиболее выгодная цена шашлыка из свинины — в Курской области.

«Среди российских регионов дешевле всего обойдется свинина в Курской области (1336 рублей), в Республике Адыгея (1346 рублей) и Ивановской области (1359 рублей) … Из птицы самый дешевый шашлык оказался в Республике Адыгея (863 рубля) », — указали в ЦСР.

В Тамбовской области россияне отдают за него 912 рублей, в Республике Мордовия — 941 рубль.

Баранина будет стоить дешевле в Республике Адыгея (2293 рубля), Новосибирской области (2337 рублей) и в Омской области (2381 рубль), а говядина в Республике Калмыкия (1813 рублей), Республике Тыва (2119 рублей) и Белгородской области (2160 рублей), заявили в ЦСР.

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на юристов сообщило, что россияне в случае жарки шашлыка на неотведенных для этого местах столкнутся со штрафом до 30 тысяч рублей.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости