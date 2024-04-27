Названы регионы, в которых цена на шашлык самая низкая

Наименьшую сумму за шашлык из мяса птицы в России отдадут жители Адыгеи. Там же наблюдается самая низкая стоимость баранины, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).

Также исследования показало, что наиболее выгодная цена шашлыка из свинины — в Курской области.

«Среди российских регионов дешевле всего обойдется свинина в Курской области (1336 рублей), в Республике Адыгея (1346 рублей) и Ивановской области (1359 рублей) … Из птицы самый дешевый шашлык оказался в Республике Адыгея (863 рубля) », — указали в ЦСР.

В Тамбовской области россияне отдают за него 912 рублей, в Республике Мордовия — 941 рубль.

Баранина будет стоить дешевле в Республике Адыгея (2293 рубля), Новосибирской области (2337 рублей) и в Омской области (2381 рубль), а говядина в Республике Калмыкия (1813 рублей), Республике Тыва (2119 рублей) и Белгородской области (2160 рублей), заявили в ЦСР.

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на юристов сообщило, что россияне в случае жарки шашлыка на неотведенных для этого местах столкнутся со штрафом до 30 тысяч рублей.