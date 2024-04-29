Сколько нужно работать, чтобы начать получать пенсию в старости

Вопрос получения пенсий по старости волнует многих россиян. Какой стаж потребуется для получения минимальных ежемесячных выплат, рассказываем в нашем материале.

«В этом году для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. С 2025 года минимальное число баллов вырастет до тридцати», – об этом «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Пенсионные коэффициенты Как отметил эксперт, число пенсионных коэффициентов зависит от начисленных за период работы взносов в систему обязательного пенсионного страхования, а также длительности трудового стажа. Так, за каждый отработанный год максимальное количество начисленных пенсионных баллов равно 10. Стоимость одного балла составляет 133,05 рубля. Например, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году, то при наличии минимального количества пенсионных баллов сумма пенсии составит 11 886,89 рубля.

Максимальный размер пенсии при накоплении 100 баллов – 21 439,88 рубля, а при наличии 150 баллов – более 28 тысяч рублей. Покупка пенсионных баллов В некоторых случаях граждане могут докупить пенсионные баллы. Для этого им необходимо заключить договор с Социальным фондом о добровольном пенсионном страховании, после чего уплатить взносы.

Воспользоваться этой опцией могут неработающие граждане; граждане, работающие за рубежом; адвокаты; нотариусы и другие специалисты, ведущие частную практику. Напомним, с 1 мая пять категорий пенсионеров ждет приятный сюрприз в виде повышения социальных выплат. Кому повысят пенсии, можно узнать здесь. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева