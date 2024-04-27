Стали известны траты россиян после укуса клеща

Большинство опрошенных россиян (60%) хоть раз в жизни сталкивались с укусами клещей. Расходы пострадавших на лечение составили около 7 тыс.рублей. Это следует из опроса компаний «Росгосстрах» и Зарплата.ру.

После укуса 24% опрошенных потратили до 2 тыс.рублей, 18% - сумму в диапазоне от 2 тыс.до 5 тыс.рублей., 5% — от 5 тыс.до 7 тыс.рублей, а 7% — свыше 7 тыс.рублей. При этом 21% прошли обследование и лечение бесплатно, а 12% использовали страховой полис для покрытия расходов.

28% опрошенных столкнулись с укусом клеща в 2023 году. Из них 59% удаляли клеща у медицинских специалистов, 41% сделали это самостоятельно или с помощью близких. 60% сдали клеща на анализ, 15% не смогли сделать этого из-за непригодности клеща для диагностики.

Для предотвращения последствий после укуса 33% обратились к врачу, 27% сдали анализ крови, 21% приняли противовирусные препараты или иммуноглобулин, а 15% принимали антибиотики.

24% не предприняли никаких действий, так как диагностика не выявила инфекций, а 11% не считали укус опасным.

37% опрошенных обратились за медицинской помощью в течение нескольких часов, 12% - в течение двух дней. 20% посетили платные клиники, а 10% - клиники по страховке.

Опрос проводился в апреле 2024 года среди 1820 россиян старше 18 лет.