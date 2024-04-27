Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в мае

Майское повышение пенсий коснется работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации, а также россиян, которым исполнилось 80 лет. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

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Ежемесячная доплата представителям указанных профессий не зависит от их вида пенсии. Финансирование идет из взносов, которые вносят в бюджет Социального фонда России (СФР) предприятия угольной промышленности и организации, использующие услуги членов летных экипажей.

Для получения соответствующих выплат необходимо наличие специального стажа, заработанного в особых условиях. Чтобы деньги начали поступать с мая, пенсионер должен был подать заявление в местное отделение СФР в перво квартале 2024 года.

Помимо этого пенсии увеличат тем, кому была присвоена первая группа инвалидности и тем, кому исполнилось 80 лет. Размер выплаты вырастет, если на иждивении инвалида или 80-летнего россиянина находятся нетрудоспособные члены семьи. Тем, кто уволился в марте, майские выплаты пересчитают уже с учетом индексации, сообщает агентство «Прайм».

Также дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей получат ветераны ВОВ, труженики тыла и другие категории граждан.

В 2024 году для получения страховой пенсии потребуется минимум 15 лет стажа и от 28,2 пенсионного коэффициента, а в 2025 году минимум по баллам вырастет до 30. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

За минувшие десять лет показатель прожиточного минимума для пенсионеров в России увеличился на 6892 рубля. Сейчас он составляет порядка 13 290 рублей. Об этом сообщила кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.