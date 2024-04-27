Посол РФ заявил, что россиянам во Франции закрывают и не открывают счета

Гражданам Российской Федерации закрывают и не открывают новые счета во Франции, в связи с чем у них возникают проблемы с недвижимостью и другие сложности.

Об этом заявил в интервью газете "Известия" посол России в Париже Алексей Мешков.

"Проблемы возникают у тех наших соотечественников, которые здесь проживают. Им закрывают и не открывают счета. У них возникают проблемы с недвижимостью и вообще с обычной жизнью", - сказал Мешков.

По словам дипломата, с точки зрения посольства, для которого важна защита интересов граждан РФ, это серьезный вызов, которым постоянно занимаются.

Мешков также подчеркнул, что посольство пытается оказывать максимальное содействие россиянам, которые во Франции оказываются в непростых жизненных ситуациях.