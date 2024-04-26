Минфин готов наложить ограничения на золото россиян

Министерство финансов РФ совместно с правоохранительными органами разработало меры, направленные на ужесточение контроля над вывозом из страны золота физлицами, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. News.ru

Он отметил, что планируется расширить перечень информации, которая будет поступать в Государственную интегрированную информационную систему драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), а также обеспечить госконтроль по основным "тропам" вывоза золота физлицами. ТАСС

В прошлом году Моисеев сообщал, что Федеральная таможенная служба предложила ограничить экспорт этого драгоценного металла физическим лицам. Говорит Москва