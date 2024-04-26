ЦБ сообщил о нарастании жесткости рынка труда

Банк России указал на нарастание жестокости рынка труда в стране. Соответствующей информацией регулятор поделился в своем пресс-релизе.

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ЦБ со ссылкой на данные мониторинга предприятий сообщил, что дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей.

«Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать», - отметил Центробанк.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил дефицита кадров в стране в обозримом будущем. И, как уточнил глава государства, этот дефицит нельзя покрывать за счет трудовой миграции. Президент выступил за поиск других подходов.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в феврале 2024 года понизился до 2,8% (без исключения сезонного фактора) против 2,9% месяцем ранее.