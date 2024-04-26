Минтруд выявил злоупотребления маткапиталом

Министерство труда и соцзащиты зафиксировало случаи нецелевого использования средств материнского капитала в некоторых регионах страны. Ведомство поддерживает предложение о введении обязательной проверки жилья на пригодность для проживания перед его приобретением на средства маткапитала.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании Совета законодателей России заявил, что в некоторых регионах отдельные граждане злоупотребляют возможностями, предоставляемыми программой материнского капитала, передает ТАСС.

Для решения этой проблемы Минтруд предлагает создать на региональном уровне межведомственные комиссии, которые будут проверять жилье на соответствие требованиям к пригодности для проживания.

Кроме того, Котяков предложил обсудить с Министерством финансов возможность выплаты остатков средств материнского капитала получателям.

По словам министра, на лицевых счетах многих получателей маткапитала остаются небольшие суммы, которые невозможно использовать в рамках существующих программ поддержки. Котяков считает, что целесообразнее выплатить эти средства людям, чем продолжать администрировать их.

Ранее сообщалось, что комитет Совфеда по социальной политике по поручению спикера Валентины Матвиенко разработал законопроект, предполагающий обязательную предварительную оценку пригодности жилья перед его покупкой за счет средств материнского капитала.