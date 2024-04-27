Россиянам назвали два выгодных варианта вложений

Сохранение Центральным банком (ЦБ) ключевой ставки на уровне 16 процентов делает депозиты выгодным финансовым инструментом, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал два наиболее прибыльных варианта вложений для россиян.

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«Пока ставка остается высокой, для большинства населения самым выгодным вложением, безусловно, являются банковские вклады, потому что они традиционно остаются наименее рискованным инструментом вложений. (...) Пока надо пользоваться, потому что все альтернативы, которые есть, прежде всего ценные бумаги, вряд ли дадут какое-то преимущество, потому что неопытному человеку надо учиться», — отметил экономист.

Еще одним стабильным и прибыльным способом увеличить всегда было золото, отметил Владимир Григорьев. При этом важно иметь в виду, что этот драгоценный металл приносит доход спустя продолжительное время, а не в краткосрочной перспективе.

«Кроме вкладов я бы посоветовал золото, потому что оно выросло в цене и на российском рынке, и на международном. Здесь не исключены просадки по цене, его стоимость может снижаться, но если говорить стратегически, то это тот актив, стоимость которого будет расти», — добавил он.

26 апреля Банк России на очередном заседании в третий раз подряд ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов. По обновленному прогнозу регулятора показатель до конца текущего года может остаться на уровне 15-16 процентов, а в 2025 году опуститься до 10-12 процентов.

В ЦБ отметили, что инфляционное давление ослабевает, но при этом все еще остается высоким. В связи с этим инфляция вернется к цели в 4 процента не раньше 2025 года. По итогам 2024 она ожидается на уровне 4,3 — 4,8 процента.