Специалисты IT-сферы и геодезисты вошли в топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным за апрель 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервисы поиска работы HeadHunter и «Работу.ру».

Наибольший рост зарплатных предложений в первом квартале текущего года пришелся на сферу услуг.

«В топ профессий <...> вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей, дата-сайентист с 200 тысячами рублей», — следует из данных HeadHunter.

Четвертое и пятое места заняли системный аналитик и геодезист с медианной заработной платой более 150 тысяч рублей в месяц. У последнего также вырос уровень оплаты труда на 31% по сравнению с данными за тот же период прошлого года.

Наибольший прирост к зарплате показал креативный директор — он составил 76% по сравнению с прошлым годом. В медианном выражении предложения по зарплате для этой профессии находятся на уровне 140 тысяч рублей. У дата-сайентиста зарплата упала на 11% в сравнении с апрелем 2023 года.

Директор по аналитике, исследованиям и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева отметила, что самый высокий рост зарплат в первом квартале 2024 года наблюдается в сфере услуг. Возможный доход в этой области вырос на 32% и составил 83,8 тысячи рублей. На втором месте — сфера красоты и здоровья с показателем роста в 24,8%.

Ранее около трети жителей России (36%) выразили намерение сменить профессию, если бы им предложили вновь выбрать род деятельности. По данным опроса исследовательского центра SuperJob, еще 47% заявили, что остались бы верны своему выбору.