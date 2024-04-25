Инвесторы рассказали, какие закрытые паевые фонды принесут прибыль в этом году

В 2024 году некоторые закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости могут принести прибыль. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов.

© Unsplash

По словам специалистов, в 2024 году ставку стоит делать на сектор складской недвижимости и центры обработки данных (ЦОД) с учетом моды на цифровизацию и криптовалюты.

Руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников отметил, что российский рынок ЦОД открывает новые возможности для частных инвесторов. По его словам, в настоящее время нормальная прибыль от таких проектов для девелоперов составляет от 25%.

Эксперт подчеркнул, что на горизонте 5-7 лет такие вложения могут принести солидную доходность. Еще один фаворит инвесторов — сектор складской недвижимости, отметил специалист. По его словам, заявленного в РФ уровня новых площадей (2,5 млн кв. м) недостаточно для удовлетворения растущего спроса от e-commerce и новых транспортных хабов.

«Помимо классических складских объектов, хорошие перспективы имеет сектор Light industrial», — утверждает Стольников.

Ранее сообщалось, что рынок паевых инвестиционных фондов (ПИФ) значительно ускорил свой рост, даже вопреки ожиданиям Центробанка РФ. По итогам третьего квартала стоимость чистых активов ПИФ для неквалифицированных инвесторов выросла сразу на 13,7%.