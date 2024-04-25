Могут ли банки помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит

Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова объяснила, могут ли банки могут помешать пенсионеру оформить кредит.

По словам Солдатенковой, в настоящее время нет законодательного запрета на выдачу каких-либо кредитов людям пожилого возраста, к тому же многие банки считают таких клиентов весьма выгодными заемщиками.

Однако в борьбе с мошенниками, банки могут уточнять информацию, действительно ли пенсионер хочет оформить кредит. Некоторые кредитные учреждения могут заинтересоваться и фактом перевода денежных средств. Наиболее эффективным средством в борьбе с мошенниками специалист назвала повышение финансовой грамотности населения: объяснять пенсионерам, как не попасться на удочку мошенников.

«С 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников», – сказала Солдатенкова в разговоре с агентством «Прайм».

Ранее юрист Иван Соловьев оценил внедрение механизма «второй руки» для защиты пенсионеров. По его словам, нововведение Банка России поможет борьбе с мошенничеством.