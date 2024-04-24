В России резко сократились долги по зарплате

В России в марте резко сократились долги по зарплате — на 23,1 процента за месяц, или на 100,2 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РИА Новости.

На 1 апреля 2024 года суммарная задолженность предприятий (не относящимися к субъектам малого предпринимательства) по оплате труда снизилась до 333,3 миллиона рублей. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 415,7 миллиона рублей. Таким образом, в годовом выражении долги по заработной плате уменьшились на 55,5 процента.

Из общей суммы на долги, образовавшиеся в текущем году, пришлось 26,6 процента (88,7 миллиона рублей), в 2023 году — 34 процента. При этом 131,3 миллиона рублей (39,4 процента) организации должны своим сотрудникам с 2022 года или ранее. Всего, по данным Росстата, с задержкой зарплаты столкнулись работники менее одного процента компаний.

В марте 2024 года в России резко увеличились зарплатные предложения. В отчете Центробанка о региональной экономике отмечается, что в размещенных в прошлом месяце вакансиях компании стали предлагать денежное вознаграждение в среднем на 12,7 процента больше по сравнению с январем. Медиана предлагаемой зарплаты (в половине вакансий доход превышает этот показатель, в другой — меньше него) в итоге достигла примерно 64 тысяч рублей.