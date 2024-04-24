Россиянам назвали помогающие копить финансовые привычки

Финансовые привычки, которые помогают копить, назвала россиянам в беседе с «Мослентой» финансовый эксперт, эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова.

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В первую очередь эксперт призвала поставить личные финансовые цели. Речь идет о долгосрочных финансовых целях, которые помогут копить деньги и не отступать от заданного плана.

«Старайтесь не следовать принципу «деньги ради денег», что сразу же понижает мотивацию и сбивает с нужного курса. Предположим, вы мечтаете о качественном отдыхе на известном курорте. Ставьте перед собой целью «провести отпуск на море в пятизвездочном отеле». Подобная идея замотивирует вас откладывать часть средств гораздо сильнее, чем мысль о том, что нужно отложить определенную сумму до середины лета», — сказала она.

Своей главной привычкой необходимо сделать следующее: откладывать сбережения с каждого дохода. По словам Петровой, здесь нужно ориентироваться не на общепринятые 5 или 10 процентов, рекомендуемые большинством источников, а на конкретную сумму, которую вы самостоятельно высчитаете, исходя из своих целей.

Так, например, если речь идет о летнем отпуске, может понадобиться одна сумма, если о приобретении гаджета — другая. Размер сбережений, которые нужно удерживать с каждого дохода, определяете вы, чтобы собрать столько, сколько требуется, в установленные сроки.

Еще надо стараться приучить себя к постоянному переводу откладываемых сбережений на накопительные счета, а не держать эту сумму у себя дома.

«Во-первых, так вы сможете противостоять соблазну «нырнуть» туда в моменты душевной слабости, когда очень захочется потратить деньги на несущественные вещи. Во-вторых, накопительный счет позволит приумножить имеющуюся сумму, пусть и в незначительном, но все же приятном объеме», — объяснила специалист.

Если до вашей цели достаточно далеко, можно ежемесячно открывать новый счет, переводить туда сбережения, накопить определенное количество средств, а потом объединить все счета и получить более высокий процент в соответствии с образовавшейся суммой, отметила она.

Немаловажно в любом финансовом вопросе регулярно вести учет доходов и расходов, планировать свой бюджет и обязательно контролировать, как протекает данный процесс. Это очень серьезный момент, который отражается на наших возможностях откладывать часть средств в неприкосновенный запас, предупредила финансовый эксперт. Если в какой-то момент расходы превысят установленный лимит и «съедят» доходы, отложить часть средств в текущем месяце не получится, что означает отклонение от заданного плана и, как следствие, увеличение срока, необходимого для накопления.

Кроме того, надо использовать дополнительные преимущества, например, использование скидок, акций, приобретение сезонных вещей заранее для того, чтобы потратить меньше денег и, соответственно, отложить сэкономленные средства, чтобы отправить в накопления.

Такой способ позволит достичь заданной цели раньше и время от времени увеличивать накапливаемую сумму. С одной стороны, кажется, что речь идет о довольно скромном объеме средств, но с другой, если выработать в себе такую привычку, получится заметно увеличить размер сбережений.

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