Экономист рассказал, стоит ли вкладываться в юань

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, Константин Ордов, заявил, что вклад в юанях может помочь сохранить сбережения от возможного ослабления курса рубля.

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По его словам, юань стал более популярным в качестве резервной валюты в России, и вложение в эту валюту может быть способом защитить средства от потерь из-за девальвации рубля.

Однако он отметил, что депозит в юанях не предоставляет возможности для платежей, даже на китайских платформах, и является скорее виртуальным активом. Ордов также считает, что депозиты в юанях более надежны для защиты сбережений от девальвации рубля, чем золото.

— Несмотря на то, что Центробанк Китая может искусственно ослабить курс национальной валюты, депозиты в юанях все равно остаются более выгодным активом, чем рублевые вклады. Ослабление юаня всегда небольшое. Регулятор КНР никогда не допустит его девальвации, — рассказал эксперт в интервью РИАМО.

Он прогнозирует, что ставки по рублевым вкладам будут снижаться из-за мягкой денежно-кредитной политики Центробанка России, в то время как ставки по депозитам в юане останутся стабильными, что сделает их более выгодным активом.

Ордов предполагает, что после майских праздников увеличится спрос на вклады в юанях из-за опасений ослабления рубля.

Также он сообщил, что будущее курса рубля будет зависеть от решения правительства о продаже валютной выручки, и предположил возможное ослабление или стабилизацию курса рубля в ближайшей перспективе.

Ранее эксперт Центра политических технологий Никита Масленников поделился мненем о вложение денежных средств в юань сегодня относительно низкого уровня процентов по депозитам.