Юрист: Euroclear может встать на пути обмена замороженными активами

Юрист адвокатского бюро «Некторов, Савельев и Партнеры» (NSP) Глеб Бойко не исключил того, что бельгийский депозитарий Euroclear откажется содействовать процедуре обмена замороженных активов россиян на заблокированные в РФ деньги нерезидентов в связи с санкционными рисками, передает агентство «Прайм».

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Напомним, что Евросоюз в 2022 году принял решение о введении рестрикций в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД). На его счетах в Euroclear и Clearstream учитывались иностранные ценные бумаги российских инвесторов. В итоге активы оказались заблокированы.

В 2023 году в России был подписан указ, который предусматривает возможность обмена замороженными активами. У иностранцев появится возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа «С».

Сегодня «Ведомости» обратили внимание на заявление Clearstream, в котором говорится, что он не собирается поддерживать процесс выкупа зарубежными инвесторами заблокированных активов у россиян. Он отметил необходимость соблюдать санкции.