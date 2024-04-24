Назван прожиточный минимум пенсионера в 2024 году

В 2024 году прожиточный минимум пенсионера в России достиг 13 290 рублей. С таким заявлением выступила в беседе с «Газетой.Ru» к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Собеседница сообщила об увеличении суммы более чем в два раза (на 6892 руб.) за последние десять лет.

Иванова-Швец отметила, что реальный размер пенсии определяется по формуле, в которой учитывают количество заработанных пенсионных баллов и добавляется фиксированная часть (в 2024 году — 8134,88 руб.).

В зависимости от числа заработанных баллов определяется и размер страховой пенсии. По словам собеседницы, пенсия может быть как ниже, так и выше прожиточного минимума.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по установлению новыми регионами ежемесячных соцвыплат к пенсиям граждан.