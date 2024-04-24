Мошенники перед началом майских праздников рассылают фишинговые письма от имени продавцов бытовой техники - они рассчитывают манипулировать людьми в сезон крупных покупок.

Как рассказали ТАСС в компании R-Vision, в письмах предлагается воспользоваться "горячей акцией".

Письма оформляются преступниками в корпоративном стиле ретейлеров и содержат "промокод" на скидку в 50% на любые товары магазина с бесплатной доставкой. Для жертвы в письме оставляется кнопка "Использовать промокод" - она ведет на один из поддельных сайтов ретейлера, которые бывает сложно отличить от оригинала благодаря технике тайпосквоттинга (домены подделок схожи с оригиналами).

Промокод, который указывают в письмах злоумышленники, действует не более двух-трех дней, рассказывают в R-Vision. Ориентируясь на психологию жертв (методы социальной инженерии), преступники рассчитывают на то, что в преддверии праздников люди более расположены к крупным покупкам. Они считают, что ограниченный по времени промокод должен ускорить принятие по нему решения.