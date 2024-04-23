Опрос: россияне желают получать до 350 тыс. рублей в качестве пассивного дохода

Россияне желают получать в качестве пассивного дохода от 50 тыс. до 350 тыс. рублей, показал тематический опрос, проведенный специалистами платформы EARNIE. Об этом пишет «Газета.Ru».

Исследователи отметили, что пассивный доход есть только у 32% респондентов. Часть из них (15%) удовлетворена уровнем своего пассивного заработка, еще 25% надеются его увеличить в ближнесрочной перспективе.

По их данным, наивысшие запросы по деньгам — среди работников IT-сектора. Участники опроса отметили, что желали бы получать пассивный доход в размере 350 тыс. рублей.

Специалисты на рынке маркетинга и рекламы обладают более скромными запросами, им достаточно 250 тыс. рублей в месяц. На третьем месте — работники государственного и муниципального сектора (200 тыс.рублей).

Юристы и бухгалтеры, участники опроса, признались, что хотели бы получать дополнительно 160 тыс. рублей.

Опрос показал также, что банковские вклады по-прежнему остаются наиболее популярным источником получения пассивного дохода — их выбрал 31% россиян. На втором месте оказались инвестиции в фондовый рынок, на третьем — сдача жилья в аренду.

Опрос проводился в апреле 2024 года среди 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет во всех регионах России.