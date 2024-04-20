Какие выплаты положены при выходе на пенсию

При увольнении пенсионерам положены сразу несколько выплат, доплат и компенсаций. Часть из них им причитается на общих основаниях, наряду с сотрудниками трудоспособного возраста, а часть — в силу возраста. «Парламентская газета» разбиралась, на что именно могут рассчитывать решившие уйти на заслуженный отдых россияне.

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На общих основаниях

Увольняющемуся сотруднику, в том числе пенсионеру, работодатель обязан начислить все заработанные выплаты. Это и зарплата за отработанные дни текущего месяца, и компенсация за неиспользуемый отпуск. Ее рассчитывают исходя из среднего заработка за каждый неотгулянный день.

Начислить такую компенсацию следует, если сотрудник проработал в компании не менее полугода и не использовал отпуск.

По сокращению штата

Если пенсионеру пришлось уволиться из-за того, что организацию решили ликвидировать или сократить в ней штат, то ему, как и остальным оставшимся не у дел работникам, положено выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка. Дальше все зависит от того, как скоро он найдет новую работу.

Если трудоустроить его за один месяц центру занятости не удалось, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок и за второй месяц со дня увольнения, или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Это предписывает Трудовой кодекс. В исключительных случаях по решению службы занятости работодатель должен выплатить нетрудоустроенному сотруднику средний заработок и за третий месяц. Условия для этого — претендующий на выплату человек должен был встать на учет в службу занятости в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения.

Такие же правила действуют и для уволенных по сокращению штата пенсионеров. Отказать пожилому человеку в выплате пособия на период трудоустройства лишь на том основании, что у него есть пенсия, работодатель не имеет права.

Пропустили индексацию

С 2016 года в России действует мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам. Однако после увольнения выплаты им сразу увеличивают, причем размер повышения учитывает все пропущенные индексации, напомнила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Перерасчет пенсии производят с месяца, следующего за отчетным — то есть тем месяцем, когда пенсионер уволился», — пояснила парламентарий.

Сам перерасчет требует времени, этот процесс занимает 2—3 месяца, однако деньги за этот период не пропадут. Когда перерасчет произведут, пенсионерам начислят разницу между новой и прежней пенсией за весь период ожидания.

«Индексацию сегодня производят в проактивном режиме, то есть Социальный фонд делает это автоматически, обращаться туда с заявлением не нужно», — добавила Бессараб.

Если пенсионер через какое-то время решит вновь выйти на работу, размер его пенсии не уменьшат.

Новые доплаты

После увольнения пожилой человек может претендовать и на некоторые доплаты, которые прежде не были ему положены. Например, согласно действующему законодательству, ни один неработающий пенсионер не должен получать доход ниже прожиточного минимума в том регионе, где он живет. Если назначенная человеку пенсия оказалась ниже, ему положена социальная доплата до этой величины.

Еще одна выплата, которую начисляют только неработающим пенсионерам — надбавка за 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве. Это 25 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2024 году, напомним, размер фиксированной выплаты — 8134 рубля 88 копеек. Оформляют доплату при выходе на пенсию или позже, после того, как у пенсионера появляется необходимый стаж. Получать эту доплату могут представители более пятисот профессий, в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринары, технологи, геодезисты, механизаторы. Главное, чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие, связанное с производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции.