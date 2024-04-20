Экономист объяснил снижение интереса россиян к валюте

Доллар и евро также перестали быть для сограждан средством сбережения. Государство в свою очередь всё больше отдаёт предпочтение китайскому юаню. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

«Интерес россиян к валюте в последнее время значительно снизился. Во-первых, потому что раньше зарубежные поездки, которые финансировались с помощью иностранной валюты, встречались гораздо чаще, легче было выехать за границу — с точки зрения получения виз, транспорта и доходов. Сегодня большинство предпочитает ездить по родной стране, поэтому непосредственный интерес к валюте исчез. Во-вторых, валюта, как средство сбережения, перешла в гораздо более сжатый формат, потому что банковские вклады в валюте сейчас отсутствуют по факту. Раньше люди акции покупали или другие сбережения, которые в валюте были выражены, сейчас этого всего нет. Соответственно, интерес как к средству сбережения заметно снизился. Третий фактор: сейчас значительная доля сбережений на государственном уровне и уровне компаний уже не в долларах и евро, а в юанях. А юань для простого гражданина гораздо более непонятная штука. Все эти три фактора говорят о том, что внимание к курсам иностранной валюты значительно снизилось».

По данным опроса сервиса Superjob только двое из десяти россиян следят за курсами валют. Отмечается, что интерес к валютным курсам растёт с увеличением уровня доходов респондентов: среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей 28% следят за курсом доллара, 31% — за курсом евро. Мужчины наблюдают за котировками чаще женщин, а россияне до 34 лет — чаще тех, кто старше.