Банк Киргизии прекратит прием переводов через «Сбербанк Онлайн»

Киргизский банк «Finca Банк» с 5 мая 2024 года прекратит зачисление денежных средств на счета своих клиентов-граждан Киргизии через приложение «Сбербанк Онлайн», а с середины мая – для иностранных граждан через приложение «Тинькофф Мобайл». Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке пояснили, что данная мера связана с техническими причинами. Отмечается, что получить денежные переводы по-прежнему можно будет через системы денежных переводов Astrasend, «Золотая Корона», Unistream, Ria, Western Union, передает РИА «Новости».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что резко выросло число отказов в проведении платежей со стороны банков дружественных стран. Напомним, крупные банки Казахстана прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир».