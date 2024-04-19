Стало известно, как изменилась стоимость минимальной месячной корзины продуктов

В России зафиксирован рост цены минимальной месячной корзины продуктов для россиян — на 1,5% с начала года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Руспродсоюз.

Эксперты проанализировали стоимость 33 наименований продуктов. Речь идет, в частности, о мясе, рыбе, молочных продуктах, яйцах, муке, хлебе, крупах, сахаре, овощах и фруктах.

За данный набор питания нужно будет отдать в среднем 6110,9 рубля. При этом цена такой корзины в Москве составит 7336,3 рубля, в Санкт-Петербурге — 6995,4 рубля.

Среди регионов, в которых наблюдается самая высокая цена на продукты, — Чукотка (15 243,4 рубля) и Магаданская область (10 720 рублей). Самые низкие цены зафиксированы в Мордовии (4991,1 рубля) и Белгородской области (5052,7 рубля).

Ранее «Известия» сообщили, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к властям с просьбой о продлении механизма, который дает возможность сетям осуществлять продажу молочной продукции с нечитаемыми кодами маркировки.