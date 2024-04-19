Перечислены города с самой низкой и высокой платой за ЖКУ

С самыми большими расходами на услуги ЖКХ сталкиваются в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах, с самыми маленькими — в городах Северного Кавказа. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Издание обращает внимание на то, что расходы граждан на услуги ЖКХ в разных регионах страны отличаются в три-четыре раза.

За типовую квартиру площадью 52 квадратных метра среднестатистическая семья из трех человек платит в разных региона по-разному. В частности, в Нарьян-Маре жители такой квартиры вынуждены отдавать 9,4 тысячи рублей ежемесячно, а в Махачкале — 2,8 тысячи.

В России затраты на коммуналку не должны превышать 22 процентов дохода семьи, следует из действующих правил расчета тарифов ЖКХ.

Ранее «Известия» сообщили, что в стране подготовлен к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому нуждающимся россиянам планируют выдавать сертификаты на газификацию домов.