В России выросла стоимость минимальной корзины продуктов

Стоимость минимальной корзины продуктов на месяц на одного человека в России с начала года выросла на 1,5% и составила 6,1 тыс. рублей.

Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

"Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,5% с начала года. Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 6 110,9 рубля", - говорится в сообщении.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

В ассоциации отметили, что стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составит 7 336,3 рубля, в Санкт-Петербурге - 6 995,4 рубля.

Россияне назвали наиболее подорожавшие продукты

Дороже всего, по оценкам ассоциации, продукты стоят на Чукотке (15 243,4 рубля) и в Магаданской области (10 720 рублей). Дешевле всего продовольственные товары можно найти в Мордовии (4 991,1 рубля) и Белгородской области (5 052,7 рубля).

В свою очередь минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 6 414,1 рубля, в Ленинградской области - 6 828,3 рубля, в Калининградской области - 6 978,5 рубля, в Татарстане - 5 256,5 рубля, в Омской области - 5 234 рубля, в Хабаровском крае - 8 373,3 рубля.

По данным Росстата, продовольственные товары в России в марте 2024 года подорожали на 8,12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Потребительские цены к 15 апреля с начала 2024 года увеличились на 2,25%.