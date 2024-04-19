Самозанятые смогут обеспечить себя выплатами за больничные

Самозанятым россиянам предоставят возможность осуществлять добровольные взносы в Соцфонд для получения пособий в случае болезни. Нововведение появится в 2026 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Отмечается, что в настоящее время подготовленный законопроект находится на этапе межведомственного согласования.

Речь идет об эксперименте по подключению плательщиков налога на профдоход (НПД) к программе добровольного социального страхования. Он начнет действовать с 2026 года, уточняется в публикации. Эксперты напоминают о том, что право добровольно отчислять на больничные пока есть только у индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов.

Ранее «Известия» сообщили, что Минтруд планирует получить доступ к данным россиян, в том числе относящимся к налоговой тайне, чтобы выявлять теневую занятость.

Согласно проекту приказа, министерство, в частности, хочет выявлять случаи заключения договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с людьми, которые фактически выполняют функции постоянных сотрудников, а также данные о компаниях, где работают более десяти самозанятых с зарплатами более 50 тысяч рублей в месяц.