Россиянам назвали способы увеличить семейный бюджет

Способы увеличить семейный бюджет назвала россиянам в беседе с «Мослентой» финансовый эксперт, эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова.

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«Самым простым способом увеличить семейный бюджет является повышение размера своего дохода. Чтобы это сделать, придется задуматься о смене работы или даже профессии, поиске дополнительных источников прибыли (проведение онлайн-курсов, мастер-классов). Таким образом, поменяв свое время на деньги, вы закроете проблему нехватки материальных средств», — сказала специалист.

Чтобы прийти к данному решению, необходимо поменять собственное финансовое мышление, но зато в конечном итоге можно достигнуть желаемого результата.

Немаловажно и внимательно контролировать траты по различным статьям расходов. Для увеличения семейного бюджета недостаточно только составить его, важно следить за тем, чтобы всегда укладываться в отведенные для себя границы и не превышать лимит. Подобный способ позволит не только проконтролировать свои расходы, но и со временем высвободить часть денег для создания резерва, который является еще одним важным пунктом в бюджете. Если получится сформировать такую подушку безопасности, значит, все делается правильно.

Создание семейного резерва (финансовой подушки) позволит пережить сложные ситуации, которые можно отнести к экстренным (покупка дорогостоящих медикаментов, приобретение вышедшей из строя техники, гаджета). Многим людям может показаться, что при возникновении подобной нужды гораздо проще взять кредит в банке, но это не так, ведь здесь стоит помнить о процентах, которые ежемесячно «капают» на платеж.

Формирование семейного резерва на непредвиденные жизненные обстоятельства нивелирует подобные случаи и дает возможность пройти их с минимальными потерями. Чтобы избежать скатывания в долги, обязательно предусмотрите в бюджете создание финансовой подушки, посоветовала Петрова.

Особенное внимание стоит уделить повторяющимся сезонным платежам, например, покупке зимней резины, школьной формы, садового инвентаря. Важно также не забывать о постоянных годовых платежах, например, об оплате налогов или страховки, здесь тоже важно подумать о своих обязательствах пораньше. Эксперт рекомендовала приобрести несколько конвертов, подписать их «налоги», «страховка» и так далее, и периодически откладывать туда деньги. В этом случае речь идет не о снижении трат, а о преждевременной подготовке средств для обязательных взносов.

Еще можно пересмотреть свою кредитную стратегию. Если в настоящий момент у человека есть кредит, можно попробовать рефинансировать его с целью получения более выгодного процента. Такая стратегия подходит для случаев, когда разница по ставкам составляет хотя бы не менее двух процентов.

Также можно погасить задолженность заранее. Здесь есть два сценария. С одной стороны, можно платить дольше и отстегивать проценты банку в более продолжительной перспективе. С экономической точки зрения такой способ является не самым лучшим, но зато позволит чувствовать себя комфортно «здесь и сейчас». С другой стороны, человек хочет избавиться от долгов побыстрее и заплатить меньше процентов банку, стоит приготовиться к тому, что придется ужаться и где-то экономить, но зато можно будет расквитаться со своими обязательствами раньше срока.

Самым рекомендуемым и одновременно сложным способом является создание пассивного дохода, который станет приносить определенное количество средств ежемесячно и не будет зависеть от того, работаете ли вы или нет. Использование данного метода требует существенной и заметной подготовки. Во-первых, необходимо навести порядок в учете, планировании и контроле доходов и расходов. Во-вторых, обязательно погасить все кредиты. В-третьих, создать резерв, то есть, подушку безопасности. Только потом можно думать про инвестирование в те финансовые продукты, которые в будущем принесут пассивный доход.

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