Эксперты объяснили, существуют ли основания для задержки зарплаты

Оснований, по которым работодатель может задержать зарплату, нет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Отмечается, что работодатели не могут задерживать зарплату ни по каким причинам, в том числе из-за финансовых проблем и задержки оплаты услуг со стороны клиентов.

Также авторы публикации рассказали, что следует предпринять, если работодатель задержал зарплату более чем на полмесяца. Так, в таком случае целесообразно обращаться с жалобой на работодателя в инспекцию труда, отмечают специалисты.

«Кроме того, если работодатель задерживает выплату заработной платы на срок более 15 дней, то работник вправе приостановить работу (за исключением некоторых случаев) на весь период задержки, письменно уведомив об этом работодателя», - подчеркивается в публикации.

Как сообщается, за задержку выплаты зарплаты по любым причинам работодатель обязан выплатить работнику денежную компенсацию в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

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Работодателей могут привлечь к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа за задержку заработной платы, подчеркивают авторы. Предусмотрена и уголовная ответственность, добавляют они.

Эксперты напоминают о том, что зарплату необходимо выплачивать не реже чем каждые полмесяца.