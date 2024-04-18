Эксперты прогнозируют рост отказов при переводах

В России прогнозируется рост числа отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж. Ситуация обусловлена изменениями рекомендации 16, которые были представлены Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), передают «Известия».

В организации по борьбе с терроризмом отмечают, что банкам следует осуществлять проверку данных получателя. В частности, речь идет об их сверке с указанными в системах.

Согласно документу FATF, изменения включают уточнение ролей и обязанностей различных участников платежной цепочки и улучшение содержания и качества базовой информации об отправителе и получателе, содержащейся в платежных сообщениях. В группе полагают, что нововведения помогут достичь большей прозрачности и более эффективных процессов соблюдения требований финансовыми учреждениями.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что в случае принятия корректировок Россия будет добросовестно исполнять все требования, несмотря на приостановление членства страны в FATF. В ведомстве назвали обновление и изменение рекомендаций FATF стандартной практикой, направленной на адаптацию универсальных международных требований под изменяющиеся реалии и риски.

Переводы между своими счетами до 30 млн рублей через СБП станут бесплатными весной

Ранее «Известия» сообщили, что при приеме платежей из России Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли трансакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией.