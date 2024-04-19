Мошенники усовершенствовали схему, при реализации которой получают кредиты в микрофинансовых организациях с помощью учетной записи жертвы на портале "Госуслуги".

Теперь злоумышленники начали совершать видеозвонки и предъявлять поддельные документы, сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала "Госуслуги", а также код подтверждения доступа из СМС-сообщения", - указано в сообщении.

В Сбербанке пояснили, что получив возможность доступа к личному кабинету "Госуслуг", мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию "Войти с помощью "Госуслуг", затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета "Госуслуг" пострадавшего могут использоваться при реализации других схем мошенничества.