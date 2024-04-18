Выдача автокредитов в России обновила исторический рекорд

За первые три месяца 2024 года в России было выдано свыше 350 тыс. автокредитов на общую сумму более 500 млрд рублей. Показатели удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и стали рекордными за всю историю. Как полагают эксперты, сказался ощутимый рост продаж новых машин в связи с увеличением зарубежных поставок, прежде всего из Китая. Кроме того, многие россияне поспешили приобрести и зарегистрировать авто в преддверии изменения правил начисления утилизационного сбора. По мнению специалистов, с учётом текущих тенденций по итогам 2024 года российский авторынок сумеет не только вернуться к докризисным значениям 2021-го, но и превысить их.

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С января по март 2024 года россияне оформили 353 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 508,5 млрд рублей. Достигнутые показатели стали максимальными за всё время наблюдений. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача займов увеличилась на 99,2% в количественном выражении и на 130,9% — в денежном. Такой резкий скачок эксперты во многом объясняют эффектом низкой базы на фоне дефицита новых машин в начале 2023-го.

«На динамику увеличения объёмов выдачи автокредитов влияло несколько факторов. Прежде всего, это... рост продажи новых автомобилей, массовые поставки которых возобновились с весны прошлого года. Кроме того, это изменение... порядка начисления утилизационного сбора, которое, по мнению многих покупателей, может привести к росту цен на автомобили», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила ввоза авто из стран Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Теперь, если таможенная стоимость машины в этих государствах была занижена, то при ввозе в РФ гражданам и компаниям нужно уплачивать повышенный утилизационный сбор.

«За первые три месяца 2024-го у нас 60% импортных новых авто приехали из Китая, а 25% были завезены через Киргизию с занижением таможенных платежей. Теперь Федеральная таможенная служба может через совместные базы ЕАЭС посмотреть, сколько платежей было уплачено, и при необходимости новый владелец должен будет доплатить недоимки, чтобы зарегистрировать машину. Это же касается и НДС, и акциза, и таможенных пошлин», — объяснил RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

По словам экспертов, в преддверии нововведений многие граждане решили приобрести и зарегистрировать авто заранее, что вызвало ажиотажный спрос на рынке в начале года. Помимо этого, интерес россиян к покупке машин подогрели скидки и акции от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов, отметил Алексей Волков.

Примечательно, что выдача займов на покупку автомобилей в России выросла до рекордных значений даже на фоне сохраняющихся в стране жёстких кредитных условий. Напомним, ещё в 2023-м для борьбы с инфляцией Центробанк более чем в два раза повысил ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых — и с тех пор продолжает удерживать её на этом уровне. Вслед за решением регулятора финансовые организации страны резко подняли и свои проценты по займам.

В результате к началу апреля 2024-го средние ставки по кредитам на новые машины колебались около 16—17%, а по подержанным — вблизи 20—22% годовых. Об этом свидетельствуют данные платформы еКредит.

«Во-первых, свою роль сыграли панические покупки: на ожиданиях роста цен люди берут кредиты даже при довольно высоких ставках. Во-вторых, в ряде отраслей экономики заметно выросли зарплаты, поэтому логично, что при увеличении доходов россияне стали тратить их на дорогостоящие покупки. В-третьих, сказался отложенный спрос: на фоне роста цен и ухода многих зарубежных брендов автолюбители присматривались к новым маркам и, наконец, решились на покупку», — пояснил Максим Кадаков.

Новый интерес

По данным аналитического агентства «Автостат», всего за первые три месяца 2024 года россияне приобрели почти 330,7 тыс. новых автомобилей, что на 93% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Причём только в марте с конвейера в стране было продано свыше 146,5 тыс. машин — максимальное количество с мая 2021-го.

Вторичный рынок при этом незначительно сократился. Так, за I квартал продажи подержанных авто снизились на 2,2% в годовом выражении — до 1,23 млн штук.

Согласно оценке «Автостата», во вторичном сегменте наибольшим успехом у граждан пользуются российские машины Lada, японские Toyota, Nissan и Honda, корейские Kia и Hyundai, немецкие Volkswagen и BMW, французские Renault и американские Chevrolet. На рынке новых автомобилей лидерство также принадлежит бренду Lada, но следом уже идут китайские Haval, Geely, Chery, Changan, Exeed, Omoda, Lixiang, Jetour, а также белорусско-китайский Belgee.

«Россияне стали активно покупать китайские машины после решения других иностранных производителей свернуть работу в России. При этом можно отметить, что за последние пять-семь лет качество китайских моделей заметно выросло. Впрочем, и цены на них тоже увеличились: ниже 2 млн рублей сейчас сложно что-то найти. Хотя сегодня в принципе уже не встретишь иностранную машину дешевле 1,5 млн», — отметил Максим Кадаков.

Автоконцерны из КНР стали уверенно занимать места ушедших из России конкурентов ещё в позапрошлом году. В результате если в феврале 2022-го китайским брендам принадлежало лишь 9% продаваемых в РФ новых легковушек, то в марте 2024-го показатель превышал 57%. Доля российских марок за это время выросла с 20 до почти 30%, тогда как присутствие европейских моделей снизилось с 28 до 3,3%, корейских — с 23 до 2,8%, японских — с 18 до 3,9%, а американских — с 1 до 0,8%, говорится в исследовании «Автостата».

В целом, по результатам последних опросов, более 70% российских автолюбителей позитивно оценивают свой опыт владения китайской машиной. Об этом в комментарии RT рассказал директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

«Больше трети опрошенных (39%) рассказали, что довольны эксплуатацией китайских автомобилей в зимний период и оценили свой опыт на четыре балла из пяти. Ещё 31% оценили эксплуатацию китайских авто зимой на пять, а 23% — на три балла. Таким образом, можно сделать вывод, что российский автомобилист действительно начинает привыкать к китайским автомобилям и в целом удовлетворён опытом их эксплуатации даже в суровых условиях российской зимы», — подчеркнул специалист.

К прежним высотам

Отметим, что в первый год после ухода из России международных концернов рынок новых автомобилей в стране рухнул более чем в два раза. Так, по данным «Автостата», если в 2021-м с конвейера было продано порядка 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го их число сократилось до 626 тыс. Вторичный сегмент при этом просел на 18% — с почти 6 млн до 4,9 млн.

Впрочем, на фоне активного прихода китайских брендов в Россию уже в 2023-м рынок сумел отыграть значительную часть потерь. Продажи новых автомобилей выросли почти на 70% — до 1,06 млн, а подержанных — на 17%, до 5,7 млн.

Причём, как полагают специалисты «Автостата», в 2024-м сегмент новых машин в России продолжит восстанавливаться и может не только вернуться к докризисному уровню, но и превысить его. Согласно базовому прогнозу агентства, по итогам всего нынешнего года в стране может быть реализовано около 1,5 млн легковушек. Причём по оптимистичному сценарию показатель составит 1,75 млн.

«На текущий момент рынок достиг своего равновесного состояния: ажиотажа уже нет, возвращаются скидки, в экономике не наблюдается никаких радикальных сдвигов. По нашей оценке, продажи новых автомобилей действительно могут выйти на отметку 1,5 млн. Что же касается подержанных авто, здесь показатели, скорее всего, останутся на прежнем уровне либо снизятся до 5,6 млн из-за роста продаж новых машин», — заключил Даниил Шкурыгин.