Названа средняя доходность пенсионных накоплений НПФ за 2023 год

По итогам прошлого года средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) достигла 9,9%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.

Как отмечается, средневзвешенная доходность пенсионных резервов составила 8,8%. Кроме того, регулятор обратил внимание на то, что доходность большей части фондов превысила инфляцию.

Также сообщается, что медианная доходность фондов - 8% для пенсионных накоплений и 7,6% - для пенсионных резервов. Все НПФ продемонстрировали положительную доходность за год по пенсионным резервам и по пенсионным накоплениям, говорится в публикации.

Ранее эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих заявила РИА Новости, что в следующем месяце некоторые категории граждан могут рассчитывать на повышение пенсий. Речь идет о членах летных экипажей, работниках угольной промышленности, гражданах, которым в мае установят первую группу инвалидности, и о пенсионерах, которым исполнится 80 лет, отметила собеседница.