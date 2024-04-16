Россиян предупредили об угрозе уголовной ответственности за обход санкций

Уголовная ответственность за нарушения санкционных режимов, которую утвердили в Европе, с высокой степенью вероятности может коснуться и подсанкционных лиц из России. Об этом предупредили юристы, опрошенные РБК.

Совет ЕС на прошлой неделе окончательно утвердил общеевропейский закон, который вводит уголовную ответственность в единой форме в странах Евросоюза за нарушение санкционных режимов. К преступлениям будет отнесена помощь в обходе запрета на поездки, продажа санкционных товаров и проведение финансовых транзакций с целью обеспечения интересов лиц и компаний, находящихся под санкциями.

Странам ЕС дали еще год на включение положений директивы в свое национальное законодательство.

Из документа следует, что уголовная ответственность будет грозить и в случае совершения преступления за пределами Евросоюза, если к нему имеет отношение гражданин ЕС, пояснил управляющий партнер юрфирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Уголовная ответственность может ожидать и в том случае, когда преступление совершено вне ЕС, но в интересах юрлица, учрежденного в стране-участнице Евросоюза, предупреждают юристы. Кроме того, мера может коснуться и россиян, находящихся под санкциями. Последнее может произойти в случае вступления россиянина, находящегося в черном списке, в «сговор с лицами, чьим личным законом является право ЕС», отмечают юристы.

Ранее стало известно, что государствам ЕС поручили обеспечить преследование таких преступлений «соразмерными» уголовными наказаниями. Директива вступит в силу на 20-й день после ее публикации в «Официальном журнале ЕС».