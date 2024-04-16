Опрос показал, как часто для повышения на работе требуется высшее образование

75% респондентов, принявших участие в опросе Исследовательского центра «Зарплата.ру», рассказали, что сталкивались с ситуацией, когда работодатель давал повышение по заработной плате или должности в компании исключительно сотрудникам с оконченным высшим образованием, передают «Известия».

12% участников опроса допустили, что могут иметь сложности в карьерном росте в связи с отсутствием профильного высшего образования, говорится в публикации.

Свыше половины опрошенных (59%) выразили готовность пойти в магистратуру ради повышения.

«Также респонденты идут учиться, чтобы повысить уровень знаний и навыков или сменить работу на более перспективную (52 и 51% соответственно). Свыше трети (39%) готовы продолжить обучение, если это будет доступно онлайн и по желаемой специальности», - пишет издание.

Ранее РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob сообщил, что каждый четвертый сотрудник (25%) не стал поднимать вопрос об увеличении заработной платы, так как считает, что в данной просьбе нет смысла.