В России предложили приравнять минимальный оклад к МРОТ

Фракция "Справедливая Россия – За правду" предложила установить в России минимальную ставку зарплаты на уровне не ниже одного минимального размера оплаты труда.

Соответствующий законопроект с поправками в Трудовой кодекс намерены внести в Госдуму, сообщает газета "Известия".

"В настоящее время практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат, достойно оплачивать труд, воспитывать профессиональные, квалифицированные кадры", – уточняется в документе.

Сейчас на большинстве предприятий и организаций России, уверены депутаты, тарифные ставки работников находятся ниже МРОТ. Такая ситуация наблюдается с 2007 года, когда были ликвидированы минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд, объяснил глава фракции Сергей Миронов.

С подобной ситуацией, уверен он, сталкиваются более 700 тысяч россиян. Депутат добавил, что минимальная зарплата, соотносимая с МРОТ, не должна учитывать премии, выплаты и различные надбавки.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение, чтобы к 2030 году МРОТ был на уровне 35 тысяч рублей. По мнению главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, минимальный размер оплаты труда в РФ нужно рассчитывать на основе минимального потребительского бюджета.