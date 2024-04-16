Эксперт назвала категории граждан, которым в мае повысят пенсии

В следующем месяце некоторые категории граждан могут рассчитывать на повышение пенсий. Речь идет о членах летных экипажей, работниках угольной промышленности, гражданах, которым в мае установят первую группу инвалидности, и о пенсионерах, которым исполнится 80 лет, заявила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

Собеседница отметила, что индексацию доплат в стране проводят на регулярной основе четыре раза в год.

Эксперт подчеркнула, что размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален. По ее словам, сумма зависит от продолжительности специального стажа, заработной платы, а также страховых взносов.

Ранее «Известия» со ссылкой на статистику Соцфонда сообщили, что разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам на январь 2024 года - 5,6 тыс. рублей. Это первый подобный разрыв за несколько лет, уточнило издание.

Как указало оно, тенденция связана с тем, что в стране развивается пенсионная система. Еще один фактор, как сообщила газета, - распространение схемы с увольнением и приемом на работу пожилых граждан.