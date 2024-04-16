Стало известно, кому повысят пенсии в мае

Пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также получивших в мае первую группу инвалидности и тех пенсионеров, кому исполнится 80 лет, повысят в мае.

"Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности", - сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

Она отметила, что размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, зарплаты, а также страховых взносов.

Ранее группа депутатов разработала законопроект, который предлагает установить механизм доплаты к пенсии до двойного размера прожиточного минимума по всей стране для людей с трудовым стажем от 30 лет.