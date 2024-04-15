В России поддержали удвоение пенсий для одной категории граждан

В правительстве России поддержали законопроект о предоставлении двойных пенсий для детей-инвалидов, потерявших родителя, выполнявшего воинский долг. О намерении властей существенно увеличить социальные выплаты для одной категории граждан сообщает РИА Новости со ссылкой на копию отзыва Кабмина.

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Подобная инициатива исходила от секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. На прошлой неделе Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

В настоящее время, согласно положениям российского законодательства, подобное право закреплено за рядом категорий льготников. К их числу относятся ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих.

О намерении российских властей кратно увеличить размеры пенсий для детей-инвалидов сообщалось еще в конце ноября 2022 года. Тогда с подобным предложением к премьер-министру РФ обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Ее инициатива подразумевала право детей-инвалидов на одновременное получение двух пенсий — по потере кормильца и по инвалидности.