Россияне резко сократили денежные переводы в Грузию

Объем денежных переводов из России в Грузию за первый квартал сократился на 73% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года, до $182,8 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Нацбанка республики.

Тем не менее РФ продолжает оставаться лидером по числу переводов в Грузию. Следом идет Италия. В январе — марте из этой европейской страны в Грузию поступило $134,9 млн (+10,7% год к году). Тройку замыкает США с объемом переводов в $124 млн (+30%).

Всего с начала года в Грузию из других стран поступило денежных переводов на общую сумму $814 млн. Значение на 35% уступает прошлогоднему показателю.

До этого Казахстан упростил процесс открытия банковских счетов для россиян. С 13 апреля по 31 декабря 2024 года граждане РФ смогут получить ИИН в посольстве и консульствах Казахстана в России. Срок оказания услуги — один рабочий день.