Оценен разрыв между пенсиями работающих и незанятых граждан

Разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам на январь 2024 года - 5,6 тыс. рублей. Это первый подобный разрыв за несколько лет, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Соцфонда.

Тенденция связана с тем, что в стране развивается пенсионная система. Еще один фактор, как уточняет издание — распространение схемы с увольнением и приемом на работу пожилых граждан.

За прошлый год пенсии по старости работающих граждан продемонстрировали рост с 15,9 тысяч до 17,9 тысяч рублей, то есть почти на 13%.

Выплаты незанятым россиянам за то же время увеличились на 8%. Показатель вырос с 21,8 тысяч до 23,5 тысяч. В стране индексируются страховые пенсии только тем, кто не работает. В начале текущего года выплаты возросли на 7,5%, в 2023-м — на 4,8%.

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Ранее «Известия» сообщили, что в России был разработан законопроект об исключении самозанятых пенсионеров, которые платят добровольные взносы на пенсионное страхование, из списка работающих. Это позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком, отметило издание.