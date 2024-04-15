Семьям мобилизованных разрешили не оплачивать за них коммуналку

Семьи мобилизованных, у которых в квартирах не стоят приборы учета, не будут оплачивать услуги водо- и газоснабжения за своих родственников, участвующих в специальной военной операции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В правительстве напомнили, что сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета оплата коммунальных услуг рассчитывается, исходя из количества всех, кто проживает в квартире. Однако мобилизованные в настоящий момент никак не могут использовать газ или воду.

«Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», - пояснили в пресс-службе.

Для получения этой льготы необходимо предоставить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий мобилизацию.

Ранее участники добровольческих формирований получили новую льготу в виде бесплатного проезда. Льгота будет доступна тем добровольцам, которые окажут содействие выполнению задач ВС РФ, включая период мобилизации и вооруженные конфликты. Этим правом они смогут воспользоваться в тех случаях, когда необходимо попасть на территорию своего формирования, либо к месту лечения.