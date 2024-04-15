Стало известно, почему сотрудники не просят руководство поднять зарплату

Каждый четвертый сотрудник (25%) не стал поднимать вопрос об увеличении заработной платы, так как считает, что в данной просьбе нет смысла. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Работающие в бюджетной сфере граждане не просят у руководства роста оклада, поскольку их доход регламентирован тарифными ставками, говорится в публикации. Среди респондентов оказались те, кто назвал переход на новую работу более действенным методом, чем требование прибавки у текущего руководства.

Приступили к переговорам об увеличении оклада 26% участников опроса. Такими планами поделился каждый третий респондент (32%).

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что по итогам минувшего года разница в средних зарплатах между субъектами России — 4,4 раза. Издание подчеркнуло, что в предыдущем году разница составляла 4,3 раза.

Зарплаты работающих и неработающих пенсионеров почти сравнялись

Максимальные номинальные начисленные зарплаты наблюдаются в Чукотском (158 тыс. рублей в месяц) и Ямало-Ненецком (145 тыс. рублей) автономных округах, а также в Москве (136 тыс. рублей). Минимальные показатели зафиксированы в Ингушетии (36 тыс. рублей) и Чечне (37 тыс. рублей).