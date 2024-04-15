Строительные материалы и услуги могут резко подорожать из-за паводков

Аномальные паводки в регионах России могут привести к резкому росту стоимости строительных материалов и услуг уже в ближайшие месяцы. Как сообщает газета «Известия», такой прогноз сделал генеральный директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

Эксперт подчеркнул, что в текущих геополитических условиях резко нарастить объем поставок строительных материалов и привлечь в пострадавшие регионы квалифицированную рабочую силу будет крайне сложно.

«Поэтому в первые месяцы рост стоимости как материалов, так и услуг на фоне дефицита, скорее всего, будет неизбежен. Причем он коснется не только тех регионов, где отмечены наводнения, поскольку для оперативного восстановления пострадавших домов, ресурсы придется поставлять и из других регионов страны», — сказал эксперт.

Подорожают в первую очередь основные материалы для строительства и ремонта: сухие строительные смеси, отделочные материалы, утеплители и прочее. Также спрос вырастет на товары, требующиеся для устранения последствий подтоплений: насосы и тепловые пушки. При этом уже сейчас строители отмечают повышенный спрос на керамзитоблок, кирпич и фасадную плитку, что связано с началом строительного сезона.

Жалнин надеется, что предпринимаемые властями меры позволят избежать дефицита строительных материалов и серьезного роста цен. Он добавил, что сейчас в России необходимо выстраивать эффективные логистические цепочки и создавать стимулы для наращивания предложения на рынке.