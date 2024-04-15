Россияне начали экономить на консервах

За последние пять лет предпочтения россиян в ассортименте готовых рыбных продуктов поменялись. К такому выводу на основании динамики производства разных видов товаров пришла Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), пишет РБК.

Речь идет о сокращении выпуска самой массовой продукции — рыбных консервов. С 2019-го по 2023 годы он упал на 10 процентов, а если говорить о натуральных рыбных консервах (в качестве дополнительных ингредиентов после термической стерилизации там в основном используются только соль и перец), то падение составило 24 процента.

Одновременно в стране начало расти производство более дешевых пресервов. За тот же период их выпуск увеличился на 34 процента, хотя в абсолютном выражении они все еще отстают от консервов — 96,8 тысячи единиц против 193,8 тысячи. Переход на пресервы позволяет сэкономить, а кроме того, этот продукт подают как более полезный.

Под пресервами подразумевают продут, который не подвергается термической обработке. Свежую, охлажденную и замороженную рыбу, которую солят, разделывают на филе и продают с заливкой, как правило, в пластиковой упаковке. Самым распространенным товаром в этой категории остается филе сельди.

Срок хранения пресервов значительно меньше, чем у консервов, обычно, четыре месяца, а консистенция рыбы в них приближена к естественной. Глава ВАРПЭ Герман Зверев полагает, что рост популярности пресервов также обусловлен удобной упаковкой, большим количеством вариантов их использования и представлением о меньшей вредности продукта.

Ранее ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» сообщило, что с начала 2024 года оптовые цены на атлантическую сельдь выросли на 13-14,5 процента. С октября 2023 года по март 2024-го рыбные консервы в России подорожали на 23-25 процентов, что стало следствием увеличения экспорта в Китай, а также роста затрат на производство самого продукта и упаковки.