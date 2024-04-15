Зарплаты работающих и неработающих пенсионеров почти сравнялись

В России зарплаты работающих и неработающих пенсионеров теперь находятся почти на одном уровне. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Пенсия у работающих неработающих пенсионеров

С начала 2023 года по январь 2024 средние пенсии по старости работающих россиян выросли до 17,9 тысяч рублей, это почти на 13 %. Поступления зависят от стажа накопленных пенсионных баллов, региона.

Выплаты неработающим пенсионерам за аналогичный период выросли до 23,5 тысячи рублей – это на 8 %. Кроме того, в прошлом году снизился разрыв между выплатами трудящимся и незанятым. На период начала 2024 года разница составила 5,6 тысяч рублей, что на 5 % ниже, чем год назад.

Страховые пенсии по старости в России сегодня индексируют только неработающим. В начале 2024 года выплаты выросли на 7,5 %.

Работающие же пенсионеры получают страховую выплату и фиксированную сумму к ней без учета плановых индексаций.

Почему выплаты работающим пенсионерам росли быстрее в 2024 году

Это может быть связано с изменениями возрастной структуры пенсионеров. По информации доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского. Выплаты у тех, кто вышел на заслуженный отдых позже, оказываются выше за счет дополнительного стажа и пенсионных баллов. Соответственно, и базовые начисления у них будут больше.

Также следует учитывать и тех пенсионеров, кто имеет право выйти на заслуженный отдых досрочно: медики, педагоги, авиаторы, работающие в тяжелых условиях и на Крайнем Севере. Таким категориям граждан начисления могут быть выше. Также здоровье позволяет им работать, и в итоге эта категория тоже влияет на общую статистику.

Некоторые пенсионеры увольняются и какое-то время не работают. По закону при потере места таким гражданам индексируют начисления в полном размере. После этого они возвращаются к работе, но уже с более высокими пенсиями. Размер прибавки после индексации в этом случае может составить от 5 до 15 тысяч. рублей.

Выгодно ли работать пенсионерам

Гиринский отмечает, что разрыв в пользу неработающих пенсионеров все равно можно назвать значительным. При пересчете в годовой доход это составит более 60 тысяч. Отсутствие индексации компенсируется трудовыми доходами работающих пенсионеров, передают «Известия».

Напомним, в России пенсия зависит не от федеральной казны, а от бюджета Соцфонда. Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала «ФедералПресс», к какому году в стране может увеличиться пенсия и на сколько.