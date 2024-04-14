Эксперты рассказали, какие риски в себе несет рост числа самозанятых

В России уже 10 млн самозанятых, сообщили в Федеральной налоговой службе. Тем не менее, бурный рост такой трудовой деятельности может нести в себе вред для экономики страны, считают эксперты. Предприниматели не платят страховые взносы, а также используют статус для непрозрачной конкуренции, что может быть чревато последствиями.

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"Рост количества самозанятых связан с тем, что оформить этот статус быстро, он выгоден с позиции предоставляемых льгот и дает много преимуществ", - уверен член генсовета "Деловой России" Юрий Шилов.

При этом, по его мнению, ситуация несет существенные риски для бизнеса в целом. Так, многие самозанятые часто уходят в топ-менеджеры, тем самым не решается насущный вопрос кадрового голода. Также есть опасения того, что будет больше непрозрачных компаний. Порой предприниматели используют режим самозанятых для ухода от налогов, сокращения штата и так далее.

Помимо этого, имеется еще один риск - непрозрачная конкуренция одного бизнеса с другим.

"Побороть или хотя бы минимизировать эти риски, на мой взгляд, могла бы система контрольных точек - когда спустя год или два после регистрации самозанятого проверяются критерии по активности, легальности бизнеса", - полагает эксперт.

Цель введения института самозанятых, которая заключалась в легализации отношений, прежде всего между физическими лицами (репетиторство, няни и т.д.) достигнута, считает заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский.

"Огромная доля рынка легализована и вышла из тени. Но у меня возникает много вопросов, связанных с тем, что огромная масса самозанятых из этого количества это реальные работники, просто оформленные как самозанятые в целях экономии на налогах работодателями", - пояснил он.

Именно с этим и связан рост числа самозваных, добавил он. Все это означает, что с этих выплат не уплачиваются страховые взносы и НДФЛ, что влечет за собой не только потери бюджета, но и ограничение права такими лицами получать налоговые вычеты по НДФЛ, отсутствие отчислений по страховым взносам.

Эксперимент с налогом на профессиональный доход изначально действует до 2028 года.

"В ближайшее время накопленный опыт применения данного налогового режима найдет свою реализацию в законодательных инициативах. Но мы бы абсолютно точно законодательно ограничили бы право ИП и организаций заключить договора с самозанятыми и рассмотрели вопросы, связанные с социальными гарантиями, в том числе пенсионными, для самозанятых", - пояснил эксперт.

Рост числа самозанятых до 10 млн в стране несет как риски, так и преимущества. Об этом "Российской газете" рассказал основатель IT-платформы для самозанятых "ЯЗАНЯТ", председатель Комитета по налогам МГО "Опора России" Павел Зюков.

"С одной стороны, самозанятые лица не имеют гарантированного заработка, социальных льгот, и страхования на случай потери работы. С другой стороны, самозанятые имеют возможность свободно управлять своим временем и выбирать проекты, которыми им интересно заниматься", - отметил он.

По словам эксперта, бурный рост числа самозанятых может быть связан с экономическими изменениями, такими как увеличение безработицы и снижение предложения стабильных рабочих мест.

Этот режим может быть эффективен для тех, кто стремится к предпринимательству и готов самостоятельно решать все вопросы, связанные с работой. Вполне возможно, что число самозанятых будет продолжать расти, особенно в условиях современной цифровой экономики, где все больше людей предпочитают работать на удаленке или заниматься фрилансом.

"Однако возможно, что правительство введет изменения в законодательство, регулирующее деятельность самозанятых, что может повлиять на их количество и условия труда", - заключил он.

Напомним, понятие "самозанятость" появилось в законодательстве с 2017 года. Пилотный проект запущен 1 января 2019 года в четырех регионах. Далее режим стал распространятся по всей территории страны.