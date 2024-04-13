Россиянам дали ценный инвестиционный совет

Инвестиции в парковочные места гораздо доходнее вложений в крупную недвижимость. Так считает партнер NF Group Андрей Соловьев, пишет «Коммерсант».

«Инвестиции в машино-место более выгодные, чем в квартиру при сроках сдачи аренды, потому что снимать, как правило, гораздо больше желающих, чем купить машино-место», — рассказал эксперт.

По словам Соловьева, машино-места не облагаются большим налогом и не требуют больших затрат как квартира.

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Еще выгоднее, если количество ограничено, например, на дом приходится меньше автомобильных мест, чем имеющихся квартир. В этом случае спрос на аренду будет ажиотажным, машино-место быстро окупится.

Соловьев отметил, что перепродажа машино-мест случается довольно редко. Обычно ими активно либо пользуются, либо сдают в аренду. Но если они перепродаются, то за большие деньги.

В центре Москвы машино-место в современных премиальных комплексах может стоить до 10-15 млн рублей.

«Были места на Остоженке по $200 тыс., то есть по текущему курсу это почти уже как квартира в доме бизнес-класса», — добавил эксперт.

Он добавил, что покупателям дорогих квартир от 200 млн рублей необходимо как минимум два-три машино-места, и они готовы платить «любые деньги».