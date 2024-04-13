Россиянам рассказали, как забрать вклад из банка с отозванной лицензией

При отзыве лицензии у банка в обычных условиях нельзя вернуть вклад, но можно получить полную или частичную компенсацию через страховку, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что средства граждан автоматически защищены, поэтому дополнительных действий не требуется.

При отзыве лицензии в обычных условиях уже не представляется возможным снять деньги, однако можно получить возмещение средств полностью или частично через страховку. В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ граждане имеют право вернуть свои средства. Вклады граждан автоматически застрахованы, поэтому вкладчикам не требуется предпринимать каких-либо действий, — добавил Чаплин.

Собеседник подчеркнул, что банки, привлекающие средства физлиц, обязаны перечислять взносы в Фонд страхования вкладов. Если лицензия отзывается, Агентство страхования вкладов выплачивает возмещение вкладчикам за счет этого фонда.

Лимит возмещения на все вклады в одном банке составляет 1,4 млн рублей. Повышенный лимит в 10 млн рублей доступен для случаев, когда средства были получены в течение последних трех месяцев по наследству, по решению суда, в качестве возмещения ущерба, от продажи недвижимости или земельного участка, в виде грантов, пособий, компенсаций, — рассказал Чаплин.

По словам депутата, в лимит также входит возмещение в размере 1,4 млн рублей по общим основаниям. Кроме того, отдельный лимит в размере 10 млн рублей применяется к счетам эскроу, где хранятся средства для покупки квартир в новостройках.

Возврат средств осуществляется по заявлению в течение трех рабочих дней после предоставления документов, однако не ранее чем через 14 дней после отзыва лицензии. Средства на электронных кошельках не застрахованы и возмещение по ним не выплачивается. Допсредства и средства с электронных кошельков могут быть получены в процессе ликвидации или банкротства банка при наличии достаточного количества его активов, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин сообщил, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН. Подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности, напомнил он.